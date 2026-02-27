Intieme muziekavond met zangeres Marit Nygård

VEENDAM – Op vrijdag 6 maart staat zangeres Marit Nygård op het toneel van vanBeresteyn. Samen met haar band De Medemensen brengt zij een muzikale voorstelling vol kleine verhalen, scherpe observaties en ontwapenende eerlijkheid.
“Als je naar de vogels kijkt zie je de bochten in de weg niet, en beland je in de sloot.” Het is een beeld dat perfect past bij de wereld van Marit Nygård. In haar voorstelling bezingt en vertelt ze over de zoektocht naar kleine verhalen: over een sukkel zijn of juist een eenmansorkest, over goedkope huismerkwijn en fluiten op de fiets.
Met haar kenmerkende stijl, licht absurdistisch, muzikaal en ontwapenend, neemt ze het publiek mee in verhalen over vallen en opstaan. Maar bovenal is het een avond vol muziek. Samen met De Medemensen zorgt Nygård voor een warme, speelse en meeslepende voorstelling waarin gelachen, geluisterd en misschien zelfs zachtjes meegezongen mag worden.
Dit is een Klein vanBeresteyn voorstelling. Tijdens deze voorstelling zit je met maximaal 50 personen op het podium, vlakbij de artiesten.
Datum: Vrijdag 6 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn