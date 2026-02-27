DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Vannacht viel om 3.30 uur tijdens een verkeerscontrole bij de grens een 46 jarige Nederlander door de mand. De man bestuurde onder invloed van alcohol een Mitsubishi Colt. Daarnaast bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Hij is voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau, waarna een strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Dörpen
Dinsdag werd rond 8.35 uur op de B70 tussen Kluse en Dörpen het verkeer in gevaar gebracht doordat een onbekende automobilist, ondanks dichte mist, met hoge snelheid weggebruikers inhaalde. Daarbij voegde hij te snel in, zodat automobilisten hard moesten remmen om een aanrijding te voorkomen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Dörpen via 04963/919090.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland