Lijsttrekkers Westerwolde met elkaar in debat tijdens politiek café op 5 maart

BELLINGWOLDE – Op donderdag 5 maart om 19.30 uur organiseert de gemeente Westerwolde in Partycentrum De Meet in Bellingwolde een politiek café. Tijdens dit politiek café gaan de tien lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen met elkaar in debat. De debatavond wordt geleid door Marcel Nieuwenweg. Belangstellenden zijn van harte welkom om het politiek café bij te wonen. De deuren van De Meet zijn vanaf 19.00 uur geopend.
Thuis meekijken
Het politiek café is ook live te volgen via TV Westerwolde. Dat kan via RTV GO op Ziggo en Odido en via een livestream op de website van Westerwolde Actueel. Ook is het te volgen via het YouTubekanaal van de gemeente Westerwolde: youtube.com/GemeenteWesterwolde.
Verkiezing gemeenteraad
De gemeente Westerwolde wil inwoners goed informeren over de verkiezing van de gemeenteraad. Dit doet zij door middel van het politiek café, de verkiezingsfolder, stemwijzer en de socials. Zo informeren ze de inwoners over de partijen waarop zij woensdag 18 maart kunnen stemmen. Maar ook hoe ze kunnen
stemmen.
Meer informatie staat op westerwolde.nl/verkiezingen.
Bron: Gemeente Westerwolde