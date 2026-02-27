Open dag bij Natuurbegraafplaats Laude

LAUDE – Op zaterdag 28 maart organiseert Natuurbegraafplaats Laude een open dag. Tussen 11.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom om meer te ontdekken over natuurbegraven na crematie en de mogelijkheden die er zijn.
Tijdens deze dag kun je in het ontvangsthuis terecht voor een kop koffie en een persoonlijk gesprek. Daarnaast worden er rondleidingen en demonstraties verzorgd, waarbij je meer te weten komt over het terrein, de werkwijze en de verschillende opties.
Meer informatie en aanmelden kan via:
www.natuurbegraafplaatslaude.nl/agenda/open-dag
Bron: Hakan Korkmaz