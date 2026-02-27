Opname kerkdienst vanuit de Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 22 februari heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela.
Voorganger: Ds. Praamsma
Schriftlezing: Hosea 4 vers 4-21 & Openbaring 5 vers 1-6a vers 11-14 & Mattheüs 4 vers 1-11
Thema: “Waarom lopen jullie achter Baäl aan”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 1 maart uitgezonden en maandagavond 2 maart om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs