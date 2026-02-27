Regen en bewolking gooien roet in het eten bij Sterrenkijkdag in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanavond was tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen de sterrenwacht van Tido van der Laan in Bellingwolde geopend voor publiek. Helaas gooiden regen en een dicht wolkendek roet in het eten, waardoor bezoekers niet door de telescopen naar de sterrenhemel konden kijken.
De Nationale Sterrenkijkdagen vinden hun oorsprong in 1977. Tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending vanaf het terrein van de voormalige volkssterrenwacht Volkssterrenwacht Simon Stevin in Hoeven (Noord-Brabant) werd destijds een nieuw landelijk evenement gelanceerd. Het doel: het grote publiek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met sterrenkunde.
Dat bleek een schot in de roos. Door heel Nederland zetten amateur-sterrenkundigen en volkssterrenwachten sindsdien jaarlijks hun deuren open, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. In de loop der jaren groeide het evenement uit tot een vaste waarde op de agenda van veel liefhebbers en belangstellenden.
Dit jaar wordt het evenement voor de vijftigste keer georganiseerd. Op tal van locaties in het land stonden weer telescopen opgesteld om bezoekers een blik te gunnen op onder meer de maan, Jupiter en bekende nevels aan de sterrenhemel.
Ook in Bellingwolde worden de kijkdagen al sinds 1977 georganiseerd. Bij heldere hemel zouden er drie telescopen klaarstaan om onder andere de maan, de planeet Jupiter en de Orionnevel te bewonderen. Maar door de aanhoudende bewolking en regen bleef de sterrenhemel verborgen.
Toch hoefden bezoekers niet met lege handen naar huis. Tido van der Laan had een kleine expositie ingericht en gaf uitgebreid uitleg over de werking van telescopen en de sterrenkunde in het algemeen. Met behulp van computer en smartphone liet hij zien wat er normaal gesproken aan de hemel te bewonderen is.
Foto’s: Jan Glazenburg