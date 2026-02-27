Stemhulp MijnStem gelanceerd voor gemeenteraadsverkiezing Oldambt

OLDAMBT – Op 18 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al op welke partij u gaat stemmen?
De stemhulp van MijnStem is op 27 februari gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezing in Oldambt. Met de stemhulp kunnen kiezers eenvoudig hun mening vergelijken met de standpunten van de lokale politieke partijen. De tool helpt inwoners om een stem uit te brengen die écht bij hun past. In ongeveer 30 stellingen komen onderwerpen aan bod zoals wonen, onderwijs, groenvoorziening en parkeergelegenheid.
Hoe werkt de stemhulp?
MijnStem geeft inzicht in de standpunten van lokale politieke partijen. Bij elke stelling kan de invuller zien hoe partijen zich positioneren, wat hun toelichting is en de eigen mening aanpassen op basis van nieuwe inzichten. Zo ontstaat een persoonlijk beeld van welke lokale partij het dichtst bij de invuller staat.
Toegankelijk voor iedereen
MijnStem voldoet aan de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, met onder andere B1-taalniveau in alle teksten, uitleg bij diverse begrippen en een voorleesfunctie via voice-over. De tool is standaard beschikbaar voor blinden en slechtzienden. De stemhulp is daarmee begrijpelijk en bruikbaar voor iedereen.
Waarom stemmen?
Democratie is belangrijk. Met uw stem heeft u invloed op hoe en door wie de gemeente wordt bestuurd. Alles wat de gemeente doet, raakt de inwoner meer dan wat de Tweede Kamer besluit. Het verschil met landelijke politiek is dat een lokale partij zich bezighoudt met de eigen gemeente. Zo kan de gemeenteraad bepalen waar huizen komen te staan en wanneer het vuil opgehaald wordt, maar ook hoe om te gaan met thema’s als veiligheid, jeugd en cultuur. Door te stemmen op een partij die bij uw standpunt past, oefent u invloed uit op thema’s en keuzes die de gemeente aangaan.
Op wie kun je stemmen op 18 maart?
12 politieke partijen doen mee aan de Oldambtster gemeenteraadsverkiezing. Dit zijn evenveel partijen als nu in de raad zitten, maar er zijn wel enkele veranderingen. De partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid gaan samen verder, en DURF is nieuw op de kieslijst. De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk vrijdag 13 maart 2026 op uw huisadres bezorgd.
Weet u al welke partij het beste bij u past? Doe de stemhulp via mijnstem.nl/Oldambt
Bron: Gemeente Oldambt