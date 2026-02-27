Zondag opent de inschrijving voor de 20e editie van Wandelfestival Tocht om de Noord

OLDAMBT – Op zondag 1 maart 2026 opent de inschrijving op de 20e editie van Wandelfestival Tocht om de Noord. Deze jubileumeditie wil je niet missen! De aanmeldingen gaan de laatste jaren heel snel, dus zorg ervoor dat je er direct om 18.00 uur klaar voor zit!
Adem de Graanrepubliek op 26 en 27 september 2026 in gemeente Oldambt
Dit jaar kan er gekozen worden uit onderstaande dagen en afstanden:
- Zaterdag 26 september: +-15km of +-25km of +-40km
- Zondag 27 september: +-15km of +-25km of +-40km
De routes zijn op beide dagen een lus, waarbij wandelaars zowel op zaterdag als op zondag ’s ochtends vertrekken vanuit Scheemda en daar ’s middags ook weer finishen. Als startlocatie is gekozen voor evenementen- en erfgoedlocatie De Toekomst. Vanaf het station in Scheemda zullen pendelbussen worden ingezet. Op vertoon van het inschrijfbewijs kun je op beide dagen gratis gebruik maken van deze pendeldienst én zoals ieder jaar ook gratis reizen met de trein van en naar alle treinstations in de provincie Groningen en Friesland.
Op zaterdag loopt de route via o.a. Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Ganzedijk, Hongerige Wolf, Drieborg, Nieuw-Beerta en Beerta terug naar de Toekomst. Op zondag passeren de deelnemers onder andere Heiligerlee, Winschoten, Westerlee, Scheemda, Nieuw Scheemda en ’t Waar.
INSCHRIJVEN
Je kunt op verschillende manieren inschrijven voor TodN (vanaf 1 maart 18:00 uur)
- Via de website van Tocht om de Noord
- Rechtstreeks naar het inschrijfformulier via deze Noordnijs: TodN inschrijfformulier
- Via TodN Facebook
Dus lukt het niet onmiddelijk? Probeer dan een andere manier van inschrijven!
Bron: Tocht om de Noord