Activiteitencommissie v.v. Westerwolde verkoopt opnieuw erg veel potgrond

VLAGTWEDDE – Onder het motto “Ga niet met potgrond aan de sleur, wij komen ermee bij u aan de deur”, gingen zaterdagochtend 28 februari ruim 40 vrijwilligers binnen de v.v. Westerwolde – van erg jong tot behoorlijk oud – in Vlagtwedde en directe omgeving op pad om weer de nodige zakken potgrond van 20 liter aan de man te brengen. En dat lukte ook deze veertiende editie van deze gewilde verkoopactie weer op wonderbaarlijke manier. De ongeveer 2000 bestelde zakken werden in korte tijd verkocht; mede hierdoor kon een aantal laatste adressen helaas niet worden bezocht.
Uiteraard wil de activiteitencommissie van de vereniging iedereen die potgrond heeft afgenomen daarvoor hartelijk bedanken. Ook dank richting Van Hoorn Dierenspeciaalzaak in Vlagtwedde voor het mogelijk maken van deze potgrondactie en het verzorgen van een kop koffie, niet alleen voorafgaande aan deze verkoop, maar ook tijdens de verdere ochtend. Ook richting de kantinemedewerkers van de vereniging een hartelijk dankjewel voor het verzorgen van een natje en droogje na afloop van de actie. Leuke bijkomstigheid was dat ook RTV Noord binnen hun programma “Noord en Ommeland” tussen half tien en tien uur live verslag deed van deze potgrondactie.
Het kan zijn dat de u zaterdagochtend geen verkopers heeft getroffen, waarschijnlijk omdat u niet thuis was of omdat de organisatie dus door de beschikbare potgrond heen was. Mocht u toch nog potgrond thuis afgeleverd willen hebben, dan gaat de organisatie alles in het werk stellen dit (alleen) de komende week alsnog te regelen. Laat een en ander even weten via potgrondactie@vvwesterwolde.nl Ook overige reacties zijn via dit adres welkom.
Tot slot wil de activiteitencommissie haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers – met name het behoorlijk grote aantal jeugdleden – die deze ochtend hun beste beentje weer hebben voorgezet voor de vereniging. Met auto’s op elf verschillende routes met daarbij een nagenoeg optimale bezetting van die auto’s, kan er teruggekeken worden op een erg succesvolle verkoopochtend. Met het nodige vertrouwen kan er door de activiteitencommissie dan ook vooruit worden gekeken naar de vijftiende potgrondactie in 2027.
Tekst: HJ Pleiter
Foto’s: Bé Eelsing