Arrestatieteam houdt man aan in Wildervank

WILDERVANK – Vanmiddag zijn politie onderhandelaars, samen met het arrestatieteam, ingezet ter ondersteuning van de Politie Ommelanden-Midden in Wildervank. In een woning aan de Salomon Weststraat zat een persoon die onbegrepen gedrag vertoonde en een gevaar was voor zichzelf en de omgeving.
De politie zette de straat af om de situatie veilig te kunnen afhandelen. De persoon is aangehouden en door een ambulance overgebracht naar een plaats waar passende zorg kan worden geboden.
Er is niemand gewond geraakt.