Bato behaalt belangrijke zege op SC Scheemda

WINSCHOTEN – Het was een duel tussen de nummers 1 en 2 in de zaterdag 5e Klasse G. Best was het allemaal niet wat er aan spel was te zien. De Winschoters gingen er uiteindelijk met de winst vandoor en daardoor verstevigde de ploeg van trainer Martijn Drent zich steviger aan de kop.
Door Gert Meulman
Het was een wedstrijd waarbij van beide kanten nogal wat fout ging. Er waren vooral de eerste helft maar weinig ballen die op hun plaats kwamen. De Scheemders bakten er helemaal niets van en de thuisploeg deed het nog het beste. De eerste kans ontstond pas na bijna een half uur spelen. Het was Kyran Staats die voorlangs schoot. Hierna waren er nog twee koppogingen van de Winschoters, waarbij doelman Dusseljee op de juiste plek stond.
Na rust pakte de ploeg van Drent het een stuk beter op qua afronding, want binnen de vijf minuten stond het 2-0. Doelpuntenmakers waren Staats en uit een vrij trap in de uiterste bovenhoek: Jip Molmans. Een kwartier voor het einde maakte Danny Blaauw voor de Scheemders nog de aansluittreffer, maar hier bleef het uiteindelijk bij.
De Winschoters leiden voor het goed volgende Mussel (vandaag 7-0 winst op Nieuwolda). Scheemda, vv Pekela, Geo, VVS en Westerlee zitten allen binnen zes punten op het vinkentouw.
Tekst en foto’s: Gert Meulman