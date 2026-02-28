Johannes Velema in het zonnetje gezet door Gemeentebelangen Westerwolde

SELLINGERBEETSE – Zaterdag werd Johannes Velema (100) door Gemeentebelangen Westerwolde in het zonnetje gezet.
Bij het voormalige kampterrein van Kamp De Beetse wordt momenteel gewerkt aan de afbouw van de binnenkant van de tweede barak. Vrijwilligers zetten zich in om het historische gebouw stap voor stap verder te herstellen en geschikt te maken voor toekomstig gebruik.
Onder hen bevindt zich de 100-jarige Johannes Velema. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog altijd actief betrokken bij de werkzaamheden. Waar mogelijk steekt hij de handen uit de mouwen en levert hij zijn bijdrage aan het project.
Leden van Gemeentebelangen Westerwolde brachten tijdens een koffiepauze een bezoek aan de vrijwilligers. Zij verrasten Velema met een presentje als blijk van waardering voor zijn inzet en doorzettingsvermogen.
De werkzaamheden aan deze 2e barak heeft als doel om de geschiedenis van Kamp De Beetse zichtbaar en tastbaar te houden voor toekomstige generaties.
Tekst en beelden: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws