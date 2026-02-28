DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is tussen 18.30 en 19.00 uur op de parkeerplaats van het Deverpark aan de Deverweg in Papenburg een grijze Audi A5 Sportback aangereden. Aan de deur aan de passagierszijde is lakschade en zit een deuk. De schade wordt op 1.500 euro geschat. Er werd een briefje achter de ruitenwissers achtergelaten. Helaas is deze tijdens een regenbui weggewaaid. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.
Om 16.25 uur is bij een ongeval ter hoogte van de kruising Friederikenstraße / Bahnhofstraße in Papenburg een 77 jarige fietsster gewond geraakt. De vrouw, die rechts op het fietspad reed, werd door een 20 jarige bestuurster van een BMW over het hoofd gezien toen zij vanaf Friederikenstraße de Bahnhofstraße in reed. De fietsster kwam bij de aanrijding ten val en raakte ernstig gewond.
Meppen
Tussen woensdagavond en donderdagochtend is bij een bedrijf aan de Junkersstraße in Meppen bij vijf boten ingebroken. Hierbij werden vijf buitenboordmotoren gestolen. De schade is een bedrag van vijf cijfers. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland