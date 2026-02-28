Nederpop All Stars brengen ‘Nacht van de Nederpop’

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 28 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET BUIEN | MORGEN MEER ZON

Een lagedrukgebied tussen Engeland en Nederland trekt vandaag langzaam richting Denemarken en Noorwegen. Dat geeft bij ons meestentijds bewolkt weer met eerst een lokale bui, vanmiddag en vanavond valt er vaker wat regen. Het is ook vochtig en koel met een temperatuur rond 11 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, maar later vanmiddag en vanavond is de wind vrij krachtig uit zuidwest tot west (windkracht 5).

Vannacht is er opnieuw minder wind en dan vlijft het bij een enkele bui. Er zijn dan ook meer opklaringen, de temperatuur daalt vannacht tot ca. 5 graden.

Morgen is dat lagedrukgebied boven Zweden en ondertussen komt een hogedrukgebied uit Frankrijk naar Duitsland. Dat geeft ons morgen zonnige perioden en eerst droog weer. Maar een kleine storing boven Engeland geeft ook weer meer bewolking en morgenavond zou daardoor een drup regen kunnen vallen. Maar meestal is het morgen dus droog, de wind is matig uit zuidwest tot zuid en de temperatuur ligt ook morgen rond de 11 graden.

Maandag is er een zuidenwind. Dat geeft veel zon met een maximum rond 15 graden. Daarna zijn er ook flinke zonnige perioden en het lijkt volgende week droog en vrij zacht te zijn.