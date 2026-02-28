Nederpop All Stars brengen ‘Nacht van de Nederpop’

VEENDAM – Op zaterdag 7 maart 2026 verandert Theater vanBeresteyn in één grote dansvloer tijdens de wervelende Nacht van de Nederpop. De Nederpop All Stars nemen het publiek mee op een muzikale reis langs de allergrootste Nederpop-hits, een avond vol herkenning, energie en meezingers van de bovenste plank.
Tijdens dit unieke sta-concert brengen de boegbeelden van legendarische Nederlandse popbands een waterval aan klassiekers. Artiesten uit onder meer Het Goede Doel, The Time Bandits, Toontje Lager, VOF de Kunst, Trafassi en Mai Tai staan samen op het podium en brengen de nummers waarmee zij zich voorgoed in de vaderlandse popgeschiedenis hebben verankerd.
Verwacht een avond waarop stilstaan geen optie is. Van het vieren van vriendschap met Suzanne tot meebrullen met België, van dansen op tropische klanken tot schaamteloos meezingen met klassiekers, deze Nacht van de Nederpop wordt één groot feest der herkenning.
De zang wordt verzorgd door Henk Westbroek, Alides Hidding, Erik Mesie, Nol Havens, Edgar Burgos, Caroline de Windt, Harriette Weels en Collin Hoeve. Zij worden begeleid door een topband met Sander van Herk (gitaar), Erik de Nood (toetsen), Robert Kramers (bas) en Luc de Bruin (drums). Samen staan zij garant voor een avond vol muzikale kwaliteit en pure energie.
Datum: Zaterdag 7 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn