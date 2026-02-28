STADSKANAAL – Het Pop-up Kunstcadeauhuis in Stadskanaal sluit 31 maart definitief haar deuren. Twaalf kunstenaars exposeren en verkopen hun werken in een winkelpand in het centrum van Stadskanaal, aan het Europaplein 4.
Er is een behoorlijke variëteit aan kunst. Sommige kunstenaars schilderen, anderen fotograferen, maken prachtige quilts of werken met keramiek. De kunstenaars komen ook iedere keer met nieuwe werken en een aantal kunstenaars is nieuw.
Wat half december begonnen is voor 2 dagen, is uitgegroeid tot een evenement dat nu al 3 maanden duurt. Ze stoppen echter eind maart. Ze hopen menig kunstliefhebber nog te triggeren om te komen en willen ook alle bezoekers langs bedanken voor hun komst.
De openingstijden zijn: vrijdag : 13.00-16.00 uur en zaterdag: 11.00-16.00 uur.
Bron: Ineke Pals