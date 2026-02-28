Samen voor Westerwolde met sterk team klaar voor de verkiezingen!

WESTERWOLDE – Samen voor Westerwolde is klaar voor de verkiezingen van 18 maart. Inmiddels is de website ‘in de lucht’ waarop het verkiezingsprogramma te vinden is. (www.samenvoorwesterwolde.nl)
Samen voor Westerwolde staat voor een sterk en leefbaar Westerwolde: dorpen die bruisen, voorzieningen die blijven en een bestuur dat écht luistert naar inwoners. Samen bouwen we aan een veilige, duurzame gemeente waar iedereen kan wonen, werken en zich thuis voelt.
De campagne is inmiddels gestart. Samen voor Westerwolde bezoekt in aanloop naar de verkiezingen alle kernen van de gemeente.
Bron: Samen voor Westerwolde