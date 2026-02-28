Website OdidoChecker.nl biedt inzicht in aard van gelekte gegevens

REGIO – Na het recente datalek bij telecomprovider Odido is de website OdidoChecker.nl gelanceerd. Via het platform kunnen consumenten controleren of hun persoonsgegevens mogelijk zijn buitgemaakt.
Er zijn al andere websites actief waarop mensen kunnen nagaan of hun gegevens voorkomen in het datalek. Daarbij wordt doorgaans alleen gemeld óf gegevens onderdeel zijn van het lek. Welke specifieke persoonsgegevens zijn betrokken, wordt meestal niet weergegeven.
Volgens de initiatiefnemers van OdidoChecker.nl zijn bij het lek naast e-mailadressen ook naam-, adres- en andere klantgegevens buitgemaakt. Omdat in een deel van de gelekte bestanden geen e-mailadres voorkomt, zijn sommige personen niet vindbaar via controletools die uitsluitend op e-mailadres zoeken.
De nieuwe website maakt het mogelijk om te zoeken op basis van naam en postcode. Bij een overeenkomst kan een geanonimiseerd rapport worden gedownload met informatie over welke categorieën persoonsgegevens mogelijk zijn gelekt.
De initiatiefnemers stellen dat het platform is bedoeld om transparantie te vergroten. Er worden geen volledige datasets of gevoelige persoonsgegevens openbaar gemaakt.
Meer informatie: www.odidochecker.nl of info@odidochecker.nl
Bron: Odido