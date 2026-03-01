Brandweer redt kraai uit schoorsteen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zondagmiddag om 12.50 uur kreeg de brandweer van Oude Pekela een bijzondere melding vanuit de Spoetnikstraat. Geen brand of rookontwikkeling dit keer, maar een vogel in nood.
Bewoners hoorden al enige tijd onrustige geluiden uit het rookkanaal van hun woning. Al snel werd duidelijk dat er een vogel vastzat in de schoorsteen. De brandweer rukte uit om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden.
Na een korte verkenning bleek het om een kraai te gaan die in het rookkanaal terecht was gekomen en zichzelf niet meer kon bevrijden. Om bij het dier te komen, verwijderden de brandweerlieden voorzichtig enkele stenen uit het rookkanaal. Dat vergde precisiewerk om verdere schade te voorkomen én de vogel niet extra te laten schrikken.
De reddingsactie verliep succesvol. De kraai kon uiteindelijk veilig worden gepakt en via een dakraam weer naar buiten worden gebracht. Eenmaal in de frisse buitenlucht koos de vogel direct het luchtruim en verdween hij zonder zichtbare verwondingen.
Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de situatie beperkt tot een bijzondere middag voor de bewoners van de Spoetnikstraat – en een kraai die zijn avontuur waarschijnlijk niet snel zal vergeten.
Freddy Stötefalk