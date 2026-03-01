Dieverdoatsiemoand van start met Grunneger Dainst in kerk Vriescheloo

WESTERWOLDE, VRIESCHELOO – Vanmorgen is in Westerwolde de Dieverdoatsiemoand met een Grunneger Dainst in de protestantse kerk in Vriescheloo van start gegaan.
In maart staat Westerwolde een maand lang in het teken van Groninger taal en
cultuur uit de omgeving. Niet één week, maar een hele maand vol activiteiten. Inwoners, verenigingen en organisaties maken samen een programma met muziek, verhalen, streektaal en tradities.
De Dieverdoatsiemoand ging vanmorgen in de protestantse kerk van Vriescheloo van start. Daar verzorgde ds. Harry Nobbe een Grunneger Dainst.
Andere activiteiten die deze maand worden georganiseerd zijn:
- Het Westerwolds Laidjesfestival in Ter Apel op 6 maart. Tijdens dit bijzondere evenement zingen leerlingen uit de hoogste groepen van basisscholen in onze gemeente een lied in het Gronings. Voor deze gelegenheid wordt een speciale band gevormd: De Grunnies, onder leiding van Alex Vissering en Olaf Vos. Dit wordt rechtstreeks uitgezonden op het tv kanaal van RTVGO/Groningen 1. U kunt het festival ook volgen via de website Westerwolde Actueel.
- Natuurbelevingstochten bij De Bostuin in Blijham
- De prijsuitreiking van de 31 ste Westerwolder Schriefwedstried op 20 maart in Ter Apelkanaal
- Het mysterie van Ol Graitje in de Voortgang te Wedde, door Rederijkers kamer Filia in samenwerking met de Burchtspeulers en Shantykoor Störmwind, op 20 en 21 maart.
- Streektoal met Bob en Adrian van de Stroatklinkers in Veelerveen op 22 maart
- Proefles Gronings met Meike Stedema bij Gasterij Smeerling op 23 maart
- Pubquiz in RSG Ter Apel op 26 maart
- Tentoonstelling en streekproductenmarkt bij gemeentehuis Sellingen op 28 maart
- Optreden koor Diverdoatsie op 29 maart in MOW/Museum Westerwolde Bellingwolde
De gemeente Westerwolde organiseert de Westerwolder Dieverdoatsiemoand in het kader van
Meertmoand Streektoalmoand. Klik HIER voor meer informatie.
Foto: Jan Glazenburg