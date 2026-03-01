Feestelijke overdracht nieuw kippenverblijf bij Burcht Wedde

WEDDE – Onder grote belangstelling vond afgelopen zaterdag bij Burcht Wedde de feestelijke overdracht plaats van een prachtig nieuw onderkomen voor hun pluimveestapel.
Het nieuwe kippenhok was een lang gekoesterde wens van Frank Ferrari, de drijvende kracht achter het Kinderhotel in Burcht Wedde. Met het verblijf krijgen de kippen een veilige en stijlvolle plek in de borgtuin van het historische kasteel.
Burcht Wedde biedt jaarlijks meer dan 500 kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar – kinderen die aan de verkeerde kant van het geluk zijn geboren – een onbezorgde midweek of weekend weg. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen zij hier genieten van ontspanning, plezier en even zorgeloos kind zijn. Zowel het kinderhotel als de Odd Fellows delen daarbij dezelfde overtuiging: we zijn niet alleen voor onszelf op de wereld, maar moeten omzien naar elkaar en de zwakkeren helpen.
Met diverse acties brachten de Odd Fellows uit Sappemeer, Veendam en Winschoten het benodigde bedrag bijeen voor het nieuwe kippenverblijf. Vrijwilligers van de historische Scheepswerf Wolthuis uit Sappemeer werkten maandenlang met veel enthousiasme aan het stijlvolle ontwerp en plaatsten het onlangs in de borgtuin.
Inmiddels heeft een toom fraaie Groninger Meeuwen zijn intrek genomen in het hok. Dit zeldzame Nederlandse hoenderras past prachtig bij de historische uitstraling van de burcht. Frank Ferrari toonde zich bijzonder verheugd met het geschenk. Hij ziet het al voor zich: kinderen die ’s morgens vroeg naar het hok gaan en terugkomen met een vers gelegd, warm eitje in de hand – een kleine, maar onvergetelijke ervaring tijdens hun verblijf.
Bron: Gerrit Rottink
Foto’s: Jan Glazenburg