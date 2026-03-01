GroenLinks-PvdA maakt verkiezingsprogramma in Groningse taal beschikbaar

OLDAMBT – ‘Meertmoand, dialectmoand. Als politieke partij in een gebied waar streektaal nog volop wordt gesproken doen wij uiteraard ook mee. GroenLinks-PvdA Oldambt heeft daarom haar verkiezingsprogramma in zijn geheel laten vertalen in het Gronings. Eerder brachten politieke partijen wel delen van verkiezingsprogramma’s in de Groningse taal uit, maar voor zover onze informatie reikt nog nooit een volledig programma’ zegt Alida Michels.
De schrijver die deze klus met veel liefde en plezier heeft geklaard ziet de Groningse taal als zijn moedertaal en heeft zich zijn hele leven ingezet om deze levendig en onder de aandacht te houden. ‘Wie binnen aibels bliede dat hai ons verkaizensprogram ombatterijd het in ons aller Grunnegs’.
De Groningse versie van het verkiezingsprogramma, “Noatuurlek Socioal”, is vanaf nu te downloaden vanaf de site van GroenLinks-PvdA Oldambt.
Bron: Alida Michels