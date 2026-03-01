Jeugdbrandweerwedstrijden in Marum: talent in actie bij Veiligheidsregio Groningen

MARUM, OLDAMBT, STADSKANAAL – De Jeugdbrandweer Westerkwartier organiseerde zaterdag brandweerwedstrijden voor jeugdbrandweerkorpsen uit de Veiligheidsregio Groningen. De deelnemers verzamelden zich in de kazerne aan de Kruisweg in Marum, waar zij eerst uitgebreide informatie kregen over de wedstrijdlocatie, op korte afstand van de meldlocatie.

Aan de wedstrijden deden korpsen mee uit Westerkwartier, Hoogezand, Oldambt en Zuid Grunn. Zowel junioren lage druk (LD) als aspiranten lage druk en aspiranten brandbestrijding kwamen in actie. Ook de junioren en aspiranten van de jeugdbrandweer Oldambt (Winschoten) en Zuid Grunn (Stadskanaal) namen deel aan de uitdagende wedstrijd.

Realistisch scenario

Het scenario was realistisch en vroeg om doordacht optreden. Omstanders zagen veel rook uit een bedrijfspand in Marum komen en schakelden de brandweer in. Ter plaatse bleek de meterkast in brand te staan, met doorslag naar een bovenliggende ruimte.

De jonge brandweerlieden moesten goed nadenken over hun aanpak: water en elektriciteit vormen immers een gevaarlijke combinatie. De brand werd digitaal geblust, maar verder verliep de inzet precies zoals bij een echte brand. Teamwork, veiligheid en techniek stonden centraal.

Uitslagen

De aspiranten van Oldambt behaalden de eerste plaats. De aspiranten en junioren van Zuid Grunn eindigden op de tweede plaats in de klassen brand en ld. De junioren van Oldambt wisten bovendien een knappe derde plaats te bemachtigen. Een prestatie om trots op te zijn.

De aspiranten van Hoogezand-Sappemeer behaalden in de klasse brand de eerste plaats. De junioren van het Westerkwartier werden vierde, de aspiranten tweede in de klasse ld.

Leren in de praktijk

Bij de jeugdbrandweer leren jongeren van 11 tot en met 18 jaar alles over het brandweervak. Ze gaan aan de slag met het blussen van branden, het redden van slachtoffers en maken kennis met techniek in de breedste zin van het woord.

Onder begeleiding van ervaren volwassen brandweermensen oefenen de leden wekelijks in teamverband. Tijdens de oefeningen komen alle werkzaamheden van de brandweer aan bod. Zo leren zij onder meer de pomp van een tankautospuit (bluswagen) bedienen en hoe zij een donkere ruimte veilig moeten doorzoeken en verkennen.

Kweekvijver voor de toekomst

Nederland telt momenteel meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen. Deze ‘kweekvijver’ vormt een waardevolle aanvulling voor de brandweer, omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer.

De wedstrijden in Marum lieten zaterdag zien hoeveel talent, enthousiasme en vakkennis er al aanwezig is bij de jonge generatie brandweerlieden. Een veelbelovende toekomst voor de brandweer in Groningen.

Foto’s: Chris Kranenborg, Klik HIER voor meer foto’s