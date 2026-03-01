Jubileumeditie Tocht om de Noord 2026 in 30 minuten uitverkocht

OLDAMBT – Vandaag om 18:00 uur gingen de startbewijzen voor de 20e editie van Tocht om de Noord in verkoop. Binnen 30 minuten waren de 6.000 tickets uitverkocht.
Deze jubileumeditie belooft een bijzondere ervaring te worden, met diverse extra verrassingen. Zo is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen van onder andere een ‘Lutje Tocht om de Noord’ voor basisschoolkinderen en komt er een speciale jubileumpuzzel ter viering van 20 jaar Tocht om de Noord.
Ook spreekt het thema ‘Adem de Graanrepubliek’ in de gemeente Oldambt tot de verbeelding: wandelaars ontdekken het karakteristieke landschap van graanvelden en grote herenboerderijen met rode daken, de historische tegenstellingen tussen rijke boeren en arme arbeiders én het verhaal van landbouwhervormer Sicco Mansholt, die als Groninger Europa beïnvloedde.
Met zoveel enthousiasme van zowel terugkerende als nieuwe wandelaars, kijken wij uit naar een prachtig nieuw wandelfestival!
Bron: Tocht om de Noord