Kinderen openen Gronings Kinderbos Sellingen

SELLINGEN – Sellingen krijgt als eerste plaats in de provincie Groningen een eigen Kinderbos. Op zaterdag 7 maart 2026 planten kinderen samen met hun familie de eerste stukjes bos. In Sellingen groeit zo een nieuw bos dat biodiversiteit versterkt én kinderen verbindt met de natuur. De bomen die 7 maart worden geplant, zijn cadeau gedaan door Waterbedrijf Groningen.

Alle mensen die een stukje Kinderbos hebben gekregen, zijn uitgenodigd om, samen met hun (klein-)kinderen, een boom en een aantal struiken te planten. Na een welkomstwoord door Frank van Hedel (Stichting Nationale Boomfeestdag) en korte toespraken van gedeputeerde Nadja Siersema (provincie Groningen), wethouder Henk van der Goot (gemeente Westerwolde), André van Toly (Waterbedrijf Groningen) en Michiel van Kerkvoorde (Staatsbosbeheer) wordt het Kinderbos officieel geopend door het planten van de eerste boom.

Boswachter Jelka Vale van Staatsbosbeheer laat vervolgens zien hoe je een boom goed plant. De kinderen planten daarna zelf, met hulp van hun familie en boswachters, de bomen en struiken. Als herinnering ontvangen de planters een plantcertificaat en worden de namen van de kinderen op een speciale digitale webpagina vermeld.

Waterbedrijf Groningen schenkt 75 bomen

“Een gezonde omgeving is essentieel voor schoon en betrouwbaar drinkwater,” zegt directeur André van Toly, directeur van Waterbedrijf Groningen. Bij de vernieuwing van pompstation Sellingen moesten we 75 bomen verwijderen. We planten 75 bomen terug op onze locatie en daarnaast schenken we nog eens 75 bomen aan het Kinderbos. Zo geven we kinderen letterlijk wortels in hun eigen omgeving en bouwen we samen aan een gezonde, groene leefomgeving voor nu en later.”

Van de 75 bomen worden dit jaar 30 geplant; de resterende 45 volgen tijdens de plantdag in 2027.

Kinderbos Sellingen

Het Kinderbos ligt aan het Ruiten-Aa-kanaal, tussen akkers en bestaande bossen op gronden van Staatsbosbeheer. Hier groeit een nieuw bos dat aansluit bij de rijke natuur van Westerwolde. Deze streek staat bekend om haar kronkelende beekdalen, oude bossen, heide en graslanden. Door de verbinding met het bestaande bos ontstaat een robuuster leefgebied voor planten en dieren, en draagt het nieuwe bos bij aan een

Alle geplante bomen en struiken worden onderdeel van een nieuw bos. Na verloop van tijd zijn de individuele bomen en struiken niet meer herkenbaar en gaan ze op in een schitterend bos. Door de diversiteit aan bomen en struiken wordt het bos aantrekkelijk voor planten en dieren én voor mensen, die er kunnen spelen, wandelen en genieten.

Kinderbossen: een eeuwenoude traditie

Het planten van een boom voor een kind is een eeuwenoude traditie die door Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer wordt voortgezet. Het initiatief van de Kinderbossen sluit naadloos aan bij het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag: ieder kind in contact brengen met de natuur. Ouders, grootouders en andere belangstellenden krijgen in de Kinderbossen de mogelijkheid om hun kind een bijzonder groen cadeau te geven door een stukje bos te planten. Uniek aan de Kinderbossen is dat kinderen zelf met hun familie en de boswachter de bomen en struiken planten. Dit gebeurt een keer per jaar tijdens een feestelijke plantdag in het boomplantseizoen.

Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag