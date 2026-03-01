Kopje koffie en een goed gesprek met GemeenteBelangen Veendam op het Veenlustplein

VEENDAM – GemeenteBelangen Veendam kijkt terug op een geslaagde zaterdag 28 februari op het Veenlustplein. De partij was in het centrum aanwezig om op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek te gaan. Geen ingewikkelde debatten, maar gewoon een goed gesprek op het plein onder het genot van koffie, popcorn en poffertjes.
Voor GemeenteBelangen is dit de manier om te horen wat er leeft in de wijken en dorpen. Waar de partij normaal gesproken elke maand met de herkenbare gele bakfiets de verschillende wijken en dorpen intrekt, was de tent ditmaal centraal op het plein opgezet. De partij kiest voor een nuchtere aanpak: luisteren naar de inwoners en plannen maken die ook echt uitgevoerd kunnen worden.
“We willen er simpelweg zijn voor de mensen,” vertelt Martine Zweerts de Jong. “Natuurlijk hebben we een duidelijke visie op de toekomst van Veendam en leggen we graag uit hoe we onze plannen realistisch houden, maar de sfeer is vooral relaxed. Als je alleen even langskomt voor een kop koffie terwijl de kinderen zich vermaken, dan is dat ook helemaal goed.”
Vanwege de positieve reacties is GemeenteBelangen ook op zaterdag 7 en 14 maart tussen 10:00 en 17:00 uur weer te vinden op het Veenlustplein. Voor de kinderen worden er elke zaterdag andere springkussens en activiteiten georganiseerd, zodat er telkens iets nieuws te beleven valt. Iedereen is van harte welkom om even aan te waaien voor een praatje en iets lekkers.
