Kopje koffie en een goed gesprek met GemeenteBelangen Veendam op het Veenlustplein

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 1 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG BEGIN | 15 GRADEN WEER MOGELIJK

We beginnen deze nieuwe maand met een mooie dag met zonnige perioden en wat wolkenvelden. Er staat een matige wind uit zuidwest tot zuid en het is nog fris begonnen, maar vanmiddag is het vrij zacht met een maximum rond 12 graden.

Vanavond en vannacht is er meer bewolking en er is bij ons dan kans op wat lichte regen.: meer kans op regen is er bij het Ijsselmeer en in het Waddengebied. In de loop van de nacht klaart het flink op, de minimumtemperatuur is in de vroege uren daardoor ongeveer 5 graden.

En morgen zorgen die opklaringen voor vrij zonnig weer. Er is de hele dag weinig bewolking en met een zwakke tot matige zuidenwind kan het ‘s middags stijgen tot 15 graden. Een beetje lenteweer dus op de maandag, en dinsdag is het niet veel anders. Wel gaat de wind op dinsdag een beetje draaien en daardoor is het woensdag maar 11 of 12 graden. Later is in de week is er een zuidoostenwind en dan kan het ‘s middags opnieuw een graad of 15 worden. In de nachten is de mininimumtempratuur dan zo’n 3 tot 6 graden.