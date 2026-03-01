Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen vrijdag 19.50 en zaterdag 07.00 uur zijn op het terrein van een onderneming aan de Emmener Straße in Meppen-Versen acht nieuwe banden, compleet met velgen, voor een vrachtwagen gestolen. De schade wordt op 11.200 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Meppen via 05931/9490.

Haren

Op vrijdag 27 februari vonden er in de wijk Altenberge in Haren meerdere frauduleuze telefoontjes plaats door personen die zich voordeden als officieren van justitie. Vermoedelijk tussen ongeveer 11:00 en 12:00 uur vond een van deze oplichtingspraktijken plaats.

De daders wisten het bejaarde slachtoffer wijs te maken dat haar familie betrokken was geweest bij een ernstig verkeersongeval en dat ze borg moest betalen om gevangenisstraf te voorkomen. Vervolgens overtuigde de zogenaamde “Officier van Justitie” het slachtoffer ervan een groot geldbedrag te overhandigen aan een zogenaamde medewerker van het Openbaar Ministerie.

De man ging er vandoor met het geld, dat in een rode draagtas zat. Hij kan als volgt worden beschreven:

ongeveer 160 tot 170 cm lang – ongeveer 40 tot 50 jaar oud – donkere jas, blauwe spijkerbroek – donkere schoenen met lichte zolen – donkere baseballpet

gladgeschoren, geen bril – draagt ​​een donkere rugzak



Uit eerste getuigenverklaringen blijkt dat de man zich bevond in de buurt van het Raiffeisen-tankstation aan de Dorfstraße, evenals op de Plaatzenweg, An der Koppel en Am Steinberg. Hij is vervolgens vermoedelijk te voet vertrokken in de richting van Erika.

Wie kan informatie verstrekken over de beschreven persoon? Heeft iemand deze man te voet gezien in de omgeving van Altenberge op 27 februari 2026, of in verband met een auto met een buitenlands kenteken?

Uw lokale politiebureau neemt alle informatie in ontvangst, inclusief beelden van bewakingscamera’s.

De politie benadrukt in dit verband uitdrukkelijk dat zij nooit om geld zullen vragen. Geef geen details over uw financiële situatie prijs, laat u niet onder druk zetten aan de telefoon en hang indien nodig gewoon op. Geef in geen geval geld aan vreemden.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland