Nieuwe kansen voor raadsakkoord in Oldambt

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt ziet nieuwe kansen om in de komende raadsperiode te werken met een raadsakkoord. In zo’n akkoord maakt de gemeenteraad gezamenlijk afspraken over de belangrijkste plannen voor Oldambt. Volgens de partij past dat bij een sterke en zelfstandige gemeenteraad.
Samenwerking groeit
De gedachte is niet nieuw. Ook vier jaar geleden bracht Gemeentebelangen het idee van een raadsakkoord naar voren, maar toen was daar nog onvoldoende draagvlak voor. Fractievoorzitter Albert Kuiper merkt dat het politieke klimaat inmiddels verandert. “Wij zagen toen al dat het klassieke coalitiemodel knelt, maar de geesten waren nog niet rijp voor een raadsakkoord,” zegt Kuiper. “Nu merken we dat partijen elkaar vaker vinden op inhoud.”
Volgens Kuiper is die ontwikkeling in de huidige raad al zichtbaar. “Dat blijkt bijvoorbeeld bij de ontwikkelrichting van de St. Lucas- en Blaauwlocatie. Daar maakt de raad een eigen, inhoudelijke afweging, los van het college. Dat laat zien dat er ruimte ontstaat voor een bredere manier van samenwerken.”
Logische volgende stap
Met een raadsakkoord kan de gemeenteraad gezamenlijk de hoofdlijnen voor de komende jaren vastleggen. Het college voert die afspraken vervolgens uit. “Het is belangrijk dat de raad het vertrekpunt blijft van het beleid,” aldus Kuiper. “Een raadsakkoord kan de samenwerking die nu al groeit verder versterken.”
Gemeentebelangen roept andere partijen op om deze stap samen te zetten en te werken aan een bestuursstijl die uitgaat van brede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.
Bron: Fractievoorzitter Albert Kuiper