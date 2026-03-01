Publiek geniet met volle teugen van optreden van Bert Heerink en André Becker

VEELERVEEN – Bert Heerink en André Becker, de absolute heden van de akoestische rock, verzorgden een succesvol optreden in Ons Noabershoes.



Zaterdagavond 28 februari, om even over zessen, komt een witte Caddy het parkeer-terrein bij Ons Noabershoes in Veelerveen oprijden. André Becker arriveert. Even later komt ook Bert Heerink, samen met partner Irma aan. De mannen hebben elkaar een tijdje niet gezien. Bert komt binnen met een paar gemakkelijke barkrukken, waar ze gedurende de avond gebruik van maken. Handen worden geschud, een knuffel wordt gegeven. Ze zijn blij om elkaar weer te zien. Ze zijn de afgelopen tijd vooral met hun eigen dingen bezig geweest. Zaterdag verzorgden ze de Heroes of Rock Tour II, met bekende, maar ook nieuwe nummers. De geur van verse koffie komt ze tegemoet en ze besluiten eerst een bakkie te doen.



Vervolgens wordt de Caddy uitgeladen. Geluidsboxen, microfoon-standers, versterkers, een mengpaneel, diverse kabeltjes, microfoons, verlichting en tenslotte een aantal gitaren, komen tevoorschijn. Al pratend bouwt André de benodigde apparatuur op. Irma houdt scherp de tijd in de gaten. Tien over zeven, tijd voor een soundcheck. Even een tweetal liedjes uitproberen. Klopt het geluid? Hoe is de verlichting? Even voor half acht is alles gereed voor een mooi optreden.



De eerste belangstellenden zijn inmiddels binnengekomen en hebben er zin in. De muzikanten trekken zich onder het genot van een kop koffie/thee nog even terug. Klokslag acht uur komen ze binnen in een vol café. De eerste tonen op de gitaar door gitaarvirtuoos André Becker, o.a. bekend als gitarist van het populaire Pink Floyd Projekt is het begin van een prachtige avond, met vele bekende nummers gezongen door rockicoon Bert Heerink, voorheen zanger van de legendarische bands Vandenburg en Kayak.

Er werd afgetrapt met “Show me the way” van Peter Frampton, gevolgd door o.a. “True love” van de Sandy Coast (Hans Vermeulen), “Baba O’riley” van The Who, “Starway to heaven” van Led Zeppelin en “Child in time” van Deep Purple. Bijzonder indrukwekkend was het Pink Floyd nummer “Wish you were here” gezongen en zichzelf op gitaar begeleidend door André Becker. En natuurlijk ontbraken “Burning heart”, het nummer van Vandenburg, waar het voor Bert allemaal mee begon en “Ruthless queen” van Kayak niet. Maar ook o.a. “Eye of the tiger” van de Amerikaanse rockband Survivor, “Easy living” van Uriah Heep en “Twilight Zone” van onze Nederlandse trots The Golden Earring kwamen voorbij. Mooi om te zien hoeveel plezier de 2 muzikanten zelf aan het optreden beleefden, het plezier spatte ervan af.

Toen tegen half elf de laatste gitaarklanken wegstierven was een staande ovatie door het enthousiaste publiek hun deel. Er werd nog lang en gezellig enthousiast nagepraat over deze zeer succesvolle avond.



Zaterdagavond 25 april krijgt de rock in Ons Noabershoes een vervolg met een avond Classic Rock Live door de regionale rockband Rollin Pin. Aanvang van dat optreden is 20:30 uur.



Maar eerst is er in het kader van de Westerwolder Dieverdoatsiemoand , zondag 22 maart 2026 van 11:00 – 13:00 uur, een optreden van het duo Bob & Adrian (van de Stroatklinkers) met streektoal en meer.



Eerste Paasdag, zondag 5 april, treedt onze streektoaltroubadour uit Westerwolde, Alex Vissering, op van 11:00 – 13:00 uur. Voor de liefhebbers is er aanvullend een gezellige paasbrunch (reserveren verplicht).

Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.

Bron en foto’s: Pieter Huttinga