Ramblin’ Boots met intiem luisterconcert in Concertboerderij d ’Rentmeester

VALTHERMOND – Op zaterdag 7 maart staat de populaire countryband Ramblin’ Boots op het podium
van Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. Waar de band normaal gesproken grote podia bespeelt, kiezen ze dit keer bewust voor een intieme setting waarin ruimte is voor nuance, samenzang en muzikaal vakmanschap.
Ramblin’ Boots geldt als een frisse wervelwind binnen de Nederlandse country scene. Sinds de oprichting in 2018 timmert de band stevig aan de weg met een combinatie van muzikale kwaliteit, meerstemmige zang en aanstekelijke energie. Hun reputatie reikt inmiddels ver buiten Nederland: jaarlijks toeren ze door Europa met optredens in onder meer Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten. Een bijzonder hoogtepunt was hun uitnodiging om in de Verenigde Staten op te treden, met shows in Myrtle Beach en
optredens in het legendarische Nashville.
Al in hun eerste jaar werden ze onderscheiden met twee DCMA Awards, waaronder Beste Nieuwe Countryband. In 2020 verscheen hun eerste volledige album met uitsluitend eigen nummers, gevolgd door nieuwe releases die vooruitblikken op een volgend album.
Tijdens het concert in d’Rentmeester laat Ramblin’ Boots een andere kant van zichzelf horen. De kracht van de band zit in de details: meerstemmige vocal harmony, verfijnde chickenpickin’ op gitaar, vingervlugge pedal steel licks en virtuoze fiddlepartijen, gedragen door een solide basis van bas en drums. Het repertoire beweegt moeiteloos tussen classic country van grootheden als George Strait, Merle Haggard en Johnny Cash, en moderne country van onder anderen Luke Combs, Drake Milligan en Chris Stapleton, aangevuld met eigen werk.
In de warme akoestiek van de Concertboerderij d’Rentmeester komt hun muziek tot zijn recht zoals die bedoeld is: precies, gelaagd en met aandacht voor elke noot. Een avond voor liefhebbers van countrymuziek, waarin luisteren centraal staat. En tegelijk blijft het onmiskenbaar Ramblin’ Boots: die onderlinge chemie, het speelplezier en de aanstekelijke uitstraling zorgen ervoor dat het ook in deze intieme setting voelt als een feestje.
Datum: Zaterdag 07 maart | 20:15 uur
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Info: www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner