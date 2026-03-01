Voorjaarsconcert Winschoter Shantykoor Maritiem op 22 maart

WINSCHOTEN – Het Winschoter Shantykoor Maritiem is op koers naar weer een mooi jaar met vele optredens. De afgelopen maanden heeft zij al in enige woon-zorgcentra sfeervolle optredens verzorgd. Er staat nog veel meer op het programma voor 2026 zoals het jaarlijkse festival met 9 koren op 16 mei op 3 podia in het centrum van Winschoten en optredens in Nederland en Duitsland.
Na een terugloop in het ledenbestand door o.a. gezondheidsproblemen en overlijdens hebben zich afgelopen jaar weer enige nieuwe zangers aangemeld en ook het muzikale begeleidingscombo is op volle sterkte. Maar ze kunnen nog wel een aantal nieuwe leden verwelkomen.
Het koor staat al vele jaren onder leiding van dirigent Georg Kühn.
Op 22 maart aanstaande vindt het voorjaarsconcert voor donateurs plaats in de aula van het Dollard College te Winschoten ( mr. D.U. Stikkerlaan). De zaal is om 13.00 uur geopend en het programma begint om 14.00 uur. Het belooft wederom een muzikale middag te worden, geheel verzorgd door shantykoor Maritiem. Met na afloop natuurlijk de magistrale verloting met vele mooie prijzen.
Een kop koffie/ thee en koek wordt u aangeboden. Donateurs hebben natuurlijk gratis entree.
Opgave en/of bestelling entreekaarten kunt u doen bij Herman Teuben op de volgende manieren:
Telefoon: 0597 412228 of b.g.g. mobiel 06 45877788 of hgteuben@planet.nl
Het is een mooie gelegenheid om het koor en een deel van de 150 liederen te leren kennen. Wie weet spreekt het u aan om eens op een maandagavond tijdens de repetitie nader kennis te maken. De koffie staat klaar. In gebouw Irene bij de Vennekerk aan de Venne te Winschoten vanaf 19.30 uur.
Als u wilt meezingen wordt u na een stemtest ingedeeld bij één van de vier stemgroepen. U kunt altijd een poosje kosteloos een paar weekjes meedraaien.
Ook hebben ze een website: https://www.shantykoormaritiem.nl
Bron: Theo Nijland