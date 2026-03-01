Wandelen werkt! in Nieuwe Pekela

Foto: Jan Bossen
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela

 NIEUWE PEKELA Op woensdag 4 maart organiseren de wandelcoaches een wandeling in Nieuwe Pekela.

Startpunt: De Spil, Beukenlaan 1 Nieuwe Pekela.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht.

E-mail: aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-30486082
Website: www.wandelenwerktwesterwolde.nl
Facebook: Wandelen Werkt in Westerwolde

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

