Zaterdag 7 maart Regio-Cupjeugddamtoernooi in Winschoten

WINSCHOTEN – Nu de reguliere wedstrijden in de Nationale damcompetitie zijn gespeeld en zo’n 29 teams in de zogenaamde “nacompetitie” zitten, wordt in deze periode (nog) meer aandacht besteedt aan jeugdwedstrijden op zowel provinciaal- als Landelijk niveau. Daarentegen lopen de Regio-cup jeugdtoernooien, het gehele seizoen, als een rode draad door de damkalender.



Op zaterdag 7 maart vinden zelfs 3 Regio-Cup jeugdtoernooien plaats in Winterswijk, Harderwijk en Winschoten. Een week later op 14 maart kunnen de pupillen en welpen in Hoogeveen en Katwijk in de halve finale strijden voor een plek in de finale op 28 maart.

In het Noorden komen de senioren op zaterdag 14 maart in actie bij de traditionele damdag in Meeden.

Regio-Cup Winschoten

Zaterdagmiddag 7 maart vindt in Winschoten het 4e Regio-Cup jeugddamtoernooi plaats in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in de Rozenstad. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, Bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De vorige twee edities, gaven ca. 60 jongelui acte de préséance in dezelfde locatie. Het platform “Jeugddammen Noord” is dit seizoen gestart in Hoogeveen, daarna Groningen, Hijken, dus 7 maart in Winschoten. Vervolgens komt 21 april nog een toernooi langs in Dedemsvaart en 11 april in Gramsbergen. Dedemsvaart valt eveneens in de cyclus van de Provinciaal Overijsselse Dambond, (PODB). De deelnemers komen veelal uit plaatsen met een jeugdafdeling in de gelederen, zoals Westerhaar, Dedemsvaart, Gramsbergen, Wapenveld, Hoogeveen, Hijken, Rinsumageest, Beilen, Leek, Groningen en Winschoten. Na de aanmelding, via de plaatselijke damclub, worden de spelers vervolgens door coördinator Rik Smit, op sterkte ondergebracht in groepjes van 8 deelnemers, die zonder klok een zogenaamd rondtoernooi afwerken. Dat betekent dat iedereen het één keer tegen elkaar opneemt. Groep 1 en 2 bestaan meestal uit 6 spelers die met de klok de partijen afwerken, onder een speeltempo van “Fischer 15 + 10”. Bij de prijsuitreiking krijgen de nummers 1, 2 en 3, uit elke groep na afloop een beker. Tot slot is de wisselbeker voor diegene met de meeste punten. Omdat de groepsgrootte verschilt, worden de behaalde punten omgerekend naar percentagepunten. Volgens deze methode kan dus een speler van groep 7 ook meedingen naar de wisselbeker, die overigens behouden mag worden tot de volgende Regio-Cup.

Ontstaan Regio-Cup jeugdtoernooien

Om in een gezamenlijke aanpak het dammen bij de jeugd in de provincie Drenthe onder de aandacht te brengen, begon eind vorige eeuw de Drentse Dambond (DDB) met het organiseren van jeugdtoernooien om de jeugd, op een laagdrempelige manier, kennis te laten maken met deze tak van denksport. Overigens, daarvoor had menige damclub in Drenthe reeds een jeugdafdeling in de gelederen. Begin deze eeuw is door de Drentse Dambond deze sessie uitgerold naar de provincies Groningen, Friesland en Overijssel. De naam werd vervolgens gewijzigd naar Regio-Cup jeugdtoernooien. Meerdere provincies zijn onderhand begonnen met dit concept. Rik Smit draagt als coördinator zorg voor de groepsindeling en prijzen. De plaatselijke damclubs zorgen tenslotte voor speelruimte compleet met borden, schijven en klokken. In dit geval kunnen liefhebbers zich aanmelden bij Damclub Winschoten. De laatste jaren zijn de deelnemers in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar.

14 maart ½ Finale NK Rapid dammen voor pupillen en welpen

Zaterdag 14 maart kunnen de pupillen en welpen deelnemen aan halve finale om deze

NK-titel Rapid dammen in Katwijk en Hoogeveen. Dit zijn overigens spelers die maximaal de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt. Deze titelstrijd is zeker geschikt voor pupillen en welpen, geboren in 2016 en 2017. Omdat het toernooi wordt gespeeld volgens het “Zwitsers systeem” doen de jongelui veel wedstrijdervaring op en het spelen tegen leeftijdsgenoten. Tevens wordt gespeeld met de klok, onder een speeltempo van “Fischer 15 + 10”. Afgelopen jaar namen 60 jeugdspelers deel aan deze titelstrijd.

Bron: Geert Lubberink