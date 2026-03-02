Bijbelstudie van “Het Zoeklicht” in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Het Zoeklicht komt op 18 maart naar Onstwedde om een extra Bijbelstudieavond te houden met als thema: “Het geheimenis van Babylon” (vervolg). Een actueel thema dat vanuit Genesis, Jesaja, Daniël en Openbaring belicht zal worden.
De studie wordt door ds. Theo Niemeijer uit Losser in “d’ Ekkelkaamp”, Kerklaan 7 te Onstwedde gehouden. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.
Informatie kunt u verkrijgen bij: Het Zoeklicht 085 0663980 of Dhr. G. Velthuis 0599 332221.
Bron: Geert Velthuis