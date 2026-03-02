Boeren meezingfestijn in De Schutstal

VLAGTWEDDE – Op 28 maart wordt in De Schutstal in Vlagtwedde een groots feest georganiseerd.
Tijdens deze avond treden onder andere op:
Jordie Hemoes
Ruben Luders
Rien Salet (bekend van de Tukker FM-feesten en “Een bolletje bruin, een sneetje wit”)
Ricardo Kamp
DJ Jeroen Gras
Rien Salet komt langs met zijn dikke hit “een bolletje bruin, een puntje wit” (Onze Warme Bakker)
Jordie Hemoes Atjoow Show zet de tent op de kop met de beste piratenhits!
Knal ‘m d’r in Rodney … ATJOOOW!
Ruben Luders, bekend van TikTok, zingt de lekkerste meezingnummers en bouwt één groot feest.
Ricardo Kamp, de jongen met de gouden stem, laat je luidkeels meezingen met nummers van Tino Martin & André Hazes.
DJ Jeroen Gras draait de avond aan elkaar met zijn knallende remixes.
Het belooft een avond te worden vol energie, gezelligheid en meezingers voor jong en oud.
De organisatoren willen graag een feest geven waar iedereen van het platteland zich thuis voelt van Jong tot oud en waar je samen mee kan zingen op de leukste Nederlandstalige platen en mooiste piraten hits.
