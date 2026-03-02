Een sociale koers: voor een solidaire en groene gemeente

REGIO – Op 18 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Deze verkiezingen gaan over de koers van de lokale overheid in een tijd waarin de verschillen tussen mensen toenemen en de leefomgeving onder druk staat. Dat vraagt om samenhangend beleid en duidelijke keuzes.
Die keuzes beginnen bij bestaanszekerheid. Betaalbaar wonen verdient prioriteit: starters en mensen met lage inkomens moeten weer zicht krijgen op een betaalbaar huis. Tegelijkertijd vraagt armoedebestrijding om lokaal beleid én een krachtig pleidooi richting het Rijk voor een hoger minimuminkomen.
Gezondheid begint bij preventie. Investeren in gratis zwemles voor kinderen zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid niet afhangen van het inkomen van ouders. Voldoende ruimte om te bewegen, schone lucht en toegankelijke zorg dicht bij huis versterken samen een gezonde leefomgeving, de basis waarop iedereen kan meedoen.
Het klimaat vraagt eveneens om actie. Door in te zetten op duurzame energie, minder uitstoot door verkeer en industrie, maatregelen tegen schadelijke houtstook, en door te kiezen voor meer groen en wateropvang, worden buurten en dorpen leefbaar en toekomstbestendig.
Daarnaast zijn veilige fietsroutes en betrouwbaar openbaar vervoer essentieel om mobiliteit voor iedereen gezonder, betaalbaarder en beter toegankelijk te maken. Zo werkt beleid voor mensen. Kies 18 maart voor een groene en sociale koers.
André Vermeulen