Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland 

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Tussen 28 februari 11.00 en 1 maart 15.45 uur is aan de Schulstraße in Weener een raam van een openbaar toilet ingegooid. Een ander raam raakte beschadigd. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Bunde

Vannacht is om half twee onder de overkapping van een cafetaria aan de Weenerstraße in Bunde vuurwerk tot ontploffing gebracht. Hierdoor raakte een raam beschadigd. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Haren

Rond elf uur gistermorgen is bij een ongeval op de Rütenbrocker Straße een 59 jarige fietser zwaargewond geraakt. De man botste ter hoogte van huisnummer 17 door onbekende oorzaak met zijn e bike tegen een verkeersbord. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Zaterdag is rond 11.50 uur bij de verkeerslichten op de kruising Nödiker Straße / Lingener Straße een witte bestelbus tegen een VW Up gereden. De 75 jarige bestuurster van de VW Up stond voor het rode verkeerslicht te wachten, toen plotseling de bestuurder van de witte bedrijfsbus, die voor haar stond, achteruit reed. Na een kort gesprek, waarbij geen gegevens werden uitgewisseld, is de bestuurder van de bus weggereden. In de bus zaten twee mannen. Ze worden als volgt beschreven:

ca. 25-30 jaar, 1.70 m lang, slank postuur, gekleed in zwarte kleding met witte letters ca. 40 jaar. 1.60 m lang. fors postuur en eveneens gekleed in zwarte kleding met witte letters

Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Aschendorf

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 00.30 en 07.30 uur bij een werkplaats aan de Emsmarch ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot het afgesloten terrein en braken vervolgens de deur naar de werkplaats open. Daar werden meerdere kasten en lades overhoop gehaald. Voor zover bekend werd er een minibike (pocketbike) gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961 9260.

Rhede

Zaterdag zijn om 13.50 uur op de Bellingwolder Straße in Rhede twee auto’s tegen elkaar gebotst. Beide wagens reden in de richting Aschendorf. Vlak na het viaduct over de A31 besloot een 33 jarige bestuurder van een grijze Mercedes Benz A220 een zwarte Seat Ibiza in te halen. Meteen na de inhaalmanoeuvre voegde hij, vermoedelijk vanwege de maximum toegestane snelheid wat daar van toepassing is, snel in en remde sterk af. Hierbij botste de Seat tegen de Mercedes. De 29 jarige bestuurder van de Seat en zijn twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Ook de bestuurder van de Mercedes en een vrouw, die bij hem in de auto zat, bleven ongedeerd. De schade wordt op 18.000 euro geschat. Getuigen van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met politie Rhede via 04964/605540.

A31, Walchum

Zondagavond rond 21:13 uur vond op de A31 in noordelijke richting, nabij de ingang van de parkeerplaats Walchum Oost, een ernstig verkeersongeval plaats. Een 59-jarige bestuurder van een Mercedes V-Klasse belandde met zijn voertuig, waarin vijf passagiers zaten, bij de ingang van de parkeerplaats in de berm. De auto schampte eerst een vangrail, reed vervolgens de middenberm in, botste tegen een boom en uiteindelijk frontaal op een andere boom. Door de kracht van de botsing begon het voertuig te tollen en kwam het tot stilstand bij de ingang van de parkeerplaats.

Een 23-jarige vrouwelijke passagier zat vast in het voertuig en liep levensbedreigende verwondingen op. Brandweerlieden moesten haar bevrijden. De 59-jarige bestuurder en een 21-jarige mannelijke passagier raakten ernstig gewond. Drie andere inzittenden – een 20-jarige vrouw en twee minderjarigen van 14 en 10 jaar – liepen lichtere verwondingen op.

Naast de vele hulpverleners werden ook de vrijwillige brandweerkorpsen van Sustrum, Haren en Lathen met in totaal ongeveer 60 manschappen en elf voertuigen ingezet. Meerdere ambulances en een reddingshelikopter waren eveneens ter plaatse.

De snelweg was gedurende de reddings- en bergingswerkzaamheden volledig afgesloten en werd rond 23:30 uur weer opengesteld. De parkeerplaats Walchum Oost blijft voorlopig gesloten. Alle inzittenden werden voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig was total loss.

Meppen

Om 10.45 uur vanmorgen moest op de B70 tussen Meppen en Lingen een 84 jarige bestuurder van een Skoda Fabia uitwijken toen tijdens een inhaalmanoeuvre een voor hem rijdende auto plotseling naar links uitweek om ook een voertuig in te halen. De 84 jarige week naar links uit om een aanrijding te voorkomen en reed daarbij over een reflectorpaaltje. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden. Een vrachtwagenchauffeur zag het ongeval gebeuren en bekommerde zich om de man. De politie wil hem graag als getuige spreken. Hij en andere getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931 9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland