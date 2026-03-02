La Grande Arche in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 9 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn de indrukwekkende Franse dramafilm La Grande Arche, een waargebeurd verhaal over ambitie, idealisme en politieke macht.
In 1983 schrijft de Franse president François Mitterrand een internationale architectuurwedstrijd uit voor het pronkstuk van zijn presidentschap: de Grande Arche de la Défense, gesitueerd in het historische verlengde van het Louvre en de Arc de Triomphe in Parijs. Tot ieders verbazing wint niet een gevestigde naam, maar de onbekende Deense architect Otto von Spreckelsen.
Van de ene op de andere dag verruilt de 53-jarige architect Denemarken voor Parijs, waar hij de leiding krijgt over één van de meest prestigieuze en complexe bouwprojecten van de twintigste eeuw. Wat begint als een droomopdracht, verandert al snel in een strijd tussen artistieke visie en politieke realiteit. Terwijl Spreckelsen vasthoudt aan zijn compromisloze ontwerp, botsen zijn idealen met bureaucratie, technische obstakels en de grillen van de macht.
La Grande Arche, geregisseerd door Stéphane Demoustier, brengt dit fascinerende en grotendeels onbekende hoofdstuk uit de architectuurgeschiedenis tot leven.
De film werpt een intrigerende blik achter de schermen van een architectonisch icoon dat vandaag de dag nog altijd de skyline van Parijs bepaalt.
Zoals de Volkskrant (3★) schreef: ‘Na het zien van deze film kijk je nooit meer hetzelfde naar La Grande Arche. Wat een wonder dat het ding er staat.’
Datum: Maandag 9 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn