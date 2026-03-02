LenteConcert Helene Neijmeijer & “Veur de Wind”

Foto: Team Pand 405
- Catharina Glazenburg - Provincie Drenthe

VALTHERMOND – Een gezellig zaterdagavondje uit in het intieme, kleinschalige Theater van Pand 405 Music, Expo & Art, daar waar gemoedelijkheid en persoonlijk contact nog telt !

Harm Tabak (zang en gitaar) en Eltje Doddema (zang en keyboard) vormen samen het duo “Veur De Wind”. In een sfeervol programma, met Helene Neijmeijer (singer/songwriter), wordt u op 11 april getrakteerd op prachtige solo’s en duetten. Diverse genres passeren de revue, zoals: Country, Pop, Rock maar ook het Gronings- en Nederlandstalige lied zal niet ontbreken.
En . . . er kan gedanst worden !

Wanneer:
zaterdag 11 april 2025 om 20.00 uur.
Gastvrij ontvangst van 19.20 uur – 19.50 uur, Start concert 20.00 uur

Reserveren noodzakelijk !
https://heleneneijmeijer.nl/bestel-kaarten/

Pand 405 Music, Expo & Art
Zuiderdiep 405
7876 AW Valthermond

Bron: Helene Neijmeijer

