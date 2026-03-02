Scholen uit Pekela, Noordenveld en Westerkwartier strijden tegen elektronisch afval

PEKELA, REGIO – Tien basisschoolgroepen uit de gemeenten Pekela, Noordenveld en Westerkwartier doen van 9 maart tot en met 2 april mee aan de E-waste Race. In Pekela gaat het project officieel woensdag 4 maart van start met een kick-off op basisschool Hendrik Wester. De tien deelnemende teams gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (ook wel e-waste). De groepen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk klein elektronisch afval een tweede leven krijgt.
Woont u in de buurt van de Hendrik Westerschool? Dan kunt u tussen 9 maart en 2 april gemakkelijk en gratis uw elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit doet u door uw elektronisch afval online aan te bieden op de website: www.ewasterace.nl.
Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook aan oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd. Zitten er batterijen in de apparaten? Haal deze er dan vóór het inleveren uit. Leerlingen komen de spullen aan huis ophalen en brengen deze vervolgens naar een Wecycle-punt.
U kunt helpen!
Wanneer u uw klein elektronisch afval apart inlevert, zorgt u ervoor dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald. De kinderen krijgen punten voor het hergebruiken en repareren van oude apparaten en voor het inzamelen daarvan. De school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje. Dus bied uw kapotte of oude elektronische apparaten online aan!
‘Met de E-waste Race laten de leerlingen van de Hendrik Westerschool zien dat je samen écht het verschil kunt maken. Ik hoop dat veel inwoners hen helpen door hun oude apparaten aan te bieden. Samen maken we van deze race een winst voor het milieu, onze gemeente en hopelijk ook voor de Hendrik Westerschool,’ aldus wethouder Reiny Kuiper.
De E-waste Race Pekela, Noordenveld, en Westerkwartier is mogelijk gemaakt door gemeenten Noordenveld, Pekela, Westerkwartier en Wecycle.
Bron: Gemeente Pekela