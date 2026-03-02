Uitverkocht ‘NOORDBALLADEN’ concert met Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos eindigt in staande ovatie

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 2 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE MAANDAG | MORGEN FRISSER

Het wordt een fraaie zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind (windkracht 3) en de temperatuur gaat geleidelijk omhoog naar 14 of 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind af en het blijft meestens helder. Daarmee koelt het nog vrij af: de minimumtemperautuur voor komende nacht is 2 tot 4 graden. Er is dan ook kans op vorst aan de grond, want er is vannacht bijna geen wind.

Morgen komt er geleidelijk een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord te staan. Er is dan nog vrij veel zon, maar door die noordenwind wordt het een stuk koeler met met ‘s middags 10 tot 12 graden. En er komt door die noordenwind morgen ook wat bewolking van zee opzetten.

Maar woensdag is er een zwakke tot matige oostenwind. Dan wisselen enkele wolkenvelden af met zonnige perioden. ‘s Nachts is er woensdag weer kans vorst aan de grond, ‘s middags wordt het op woensdag zo’n 11 graden. Donderdag stijgt het weer naar 14 graden want dan is er een zuidoosten-wind en vrijdag komen er nog 2 tot 3 graden bij.