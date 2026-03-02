Uitverkocht ‘NOORDBALLADEN’ concert met Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos eindigt in staande ovatie

NIEUWE PEKELA – Een uitverkocht Albatrosgebouw genoot afgelopen zondagmiddag van een bijzonder optreden van het ‘Trio’ Noordballaden. Op speciaal verzoek van de Culturele Commissie Pekela keerde de nu in Bremen woonachtige Otto Groote terug naar het podium, wat resulteerde in een magische middag vol steektaal en muziek.
Het publiek was laaiend enthousiast over de unieke talenmix van het trio. Linde Nijland maakte diepe indruk met haar prachtige stem en Engelstalige nummers, terwijl Bert Ridderbos de zaal voor zich won met zijn Gronings liedje over ‘thee mit witte puntjes’. Otto Groote maakte de grensoverschrijdende ervaring compleet met zijn sfeervolle balladen over de liefde in het Ost-Fries en Duits.
De chemie in het kerkje was voelbaar, het concert werd afgesloten met een staande ovatie. Als dank gaven de artiesten nog een sfeervolle ‘zugabe’. De Culturele Commissie Pekela spreekt van een zeer geslaagde middag die alle verwachtingen heeft overtroffen.
Dit was alweer het laatste concert van het seizoen in het Albatrosgebouw. Het programma voor volgend seizoen is al bijna rond en wordt aan het eind van de zomer bekend gemaakt via www.sccpekela.nl en Facebook.
Bron: Culturele Commissie Pekela, Regina Kral
Foto’s: Ruud Kral