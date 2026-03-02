Veel belangstelling voor kraambezoek bij Bio-boerderij Landleven in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op Bio-boerderij Landleven in Onstwedde zijn de afgelopen weken tientallen kalfjes geboren. Tijdens een speciaal georganiseerd kraambezoek kregen bezoekers de kans om de jonge dieren van dichtbij te bekijken en rond te kijken op het erf.
Volgens eigenaar Harry Luring is deze periode ieder jaar bijzonder. “Het is de tijd van veel jonge kalveren en nieuw leven is altijd mooi om mee te maken,” vertelt hij. Tot nu toe verloopt het kalfseizoen volgens hem voorspoedig. Inmiddels zijn er zo’n zestig tot zeventig kalfjes geboren en in de komende weken worden er nog ongeveer tien verwacht.
De biologische boerderij besloot het kraambezoek te organiseren om geïnteresseerden een kijkje te geven op het bedrijf. Jong en oud maakten daar volop gebruik van en konden de kalfjes aaien en de dieren van dichtbij zien.
Op de boerderij wordt de melk van de koeien verwerkt tot onder meer kaas, yoghurt en ijs. Met het openstellen van het erf wil de boerderij bezoekers laten kennismaken met het leven op de boerderij en de herkomst van zuivelproducten.
Malou Vos