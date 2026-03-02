Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Presentatie: Jan van Assema

09.45 Hesther Bakker – Programma MOW Bellingwolde voor maart

10.15 Nikki Pontier – Jongerenparticipatie avond in Finsterwolde

10.45 Luppo Diepenbroek – Teenstraprijs 2026

11.15 Malou Vos: Reportage

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

