Gemeente Stadskanaal zet medewerkers van Remondis in het zonnetje

STADSKANAAL – Het is de Week van de Afvalhelden. Daarom werden in Stadskanaal medewerkers van Remondis in het zonnetje gezet.
De medewerkers kwamen naar het gemeentehuis, waar wethouder Goedhart Borgesius ze persoonlijk toesprak en bedankte voor hun belangrijk werk. Ook kregen ze een presentje mee.
‘We staan er niet altijd bij stil, maar steeds weer zorgen zij ervoor dat het afval op de juiste plek terechtkomt en dat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Een belangrijke bijdrage aan een schoon en leefbaar Stadskanaal. Samen met jullie maken zij dit mogelijk. Dank voor de inzet!’, aldus gemeente Stadskanaal.
Benieuwd naar het verhaal achter dit werk? Lees HIER het interview met inzamelaar Kevin.
Bron: Gemeente Stadskanaal