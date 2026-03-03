Harpeler speulers spelen: “Ome Roef zit in de weg”

HARPEL – Nog twee weken en dan is het zover. Toneelvereniging de Harpeler Speulers speelt vier avonden in een uitverkocht huis het toneelstuk: “Ome Roef zit in de weg!”
Ome Roef is vrijgezel en een nogal vervelend mannetje, maar nu hij behoorlijk ziek is hebben zijn 2 tantes zich over hem ontfermd. Dat ome Roef een behoorlijke erfenis zal achterlaten speelt natuurlijk een grote rol in de hulp die ze hem bieden. Ze doen het niet voor niets maar verwachten zo de erfenis binnen te kunnen slepen. Maar dan komen er ineens twee dames op de boerderij en lijkt het plotseling beter te gaan met ome Roef en dreigen tante Geesie en tante Koosie achter het net te vissen…….
Ze spelen de volgende avonden:
13 maart 2026
14 maart 2026
20 maart 2026
21 maart 2026
Alle avonden worden gespeeld in het buurthuis van Harpel. Zaal open om 19:00 uur. Het toneelstuk begint om 20:00 uur.
Bron: Jochem van der Woude