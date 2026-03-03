Herma Hemmen uitgeroepen tot beste raadslid van Westerwolde

WESTERWOLDE – Herma Hemmen is uitgeroepen tot het beste raadslid van de gemeente Westerwolde in de periode 2022 tot nu. De fractie van BBB Westerwolde reageert trots op deze waardering.
Volgens de fractie is de titel een mooie erkenning voor haar inzet voor inwoners van de gemeente. Hemmen staat bekend als een toegankelijk raadslid dat veel contact heeft met inwoners en goed luistert naar wat er speelt in de dorpen van Westerwolde. Daarnaast wordt binnen de raad ook haar sterke dossierkennis vaak genoemd.
“Herma staat altijd klaar voor inwoners en zet zich met hart en ziel in voor Westerwolde. Ze weet wat er speelt en verdiept zich goed in de dossiers. Deze waardering is dan ook meer dan verdiend,” laat de fractie weten.
Met deze titel volgt Hemmen voormalig raadslid Pieter Dinkla op. Hij werd eerder uitgeroepen tot beste raadslid toen hij nog namens de VVD in de gemeenteraad zat en maakt tegenwoordig deel uit van Team BBB Westerwolde.
De fractie feliciteert Hemmen van harte met deze erkenning en spreekt haar waardering uit voor de manier waarop zij zich inzet voor de inwoners van Westerwolde.
Bron en foto’s: BBB Westerwolde