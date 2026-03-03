SGGB wint Ondernemersprijs Oost-Groningen 2026

WINSCHOTEN – SGGB (Sleufloze Gestuurde Grond Boringen) is de winnaar van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2026. De prijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt, werd dit jaar voor de achtste keer toegekend aan een ondernemer uit de regio.

Uit 33 nominaties selecteerde de jury drie finalisten: SGGB, Steenhuis Groep en Wima Vastgoed. Drie familiebedrijven die elk op hun eigen manier uitblinken in ondernemerschap, innovatie en regionale betrokkenheid. Na zorgvuldige beoordeling heeft de jury unaniem besloten de prijs toe te kennen aan SGGB.



De jury, bestaande uit Akke Groenewoud, Jaron Hessels, René Luinstra, Erich Wünker en Karel Groen, beoordeelde de genomineerden op vier criteria: ondernemerschap, maatschappij en omgeving, innovatie en onderscheid en economie en werkgelegenheid.



SGGB is specialist in sleufloze gestuurde grondboringen: het ondergronds aanleggen van kabels, leidingen en buizen zonder open sleuven te graven. Het bedrijf speelt daarmee een belangrijke rol in de uitbreiding van het energie-, water- en glasvezelnetwerk in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In een tijd waarin de energietransitie in volle gang is, levert SGGB een concrete en innovatieve bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de regio.

Het familiebedrijf, onder leiding van eigenaar Michiel Bos, heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld. Met moderne technieken kan inmiddels tot wel 1.000 meter worden geboord. De afgelopen jaren groeide de onderneming stevig door, met een toenemend aantal medewerkers uit de regio en de opening van een modern, gasloos bedrijfspand. SGGB is daarnaast erkend leerbedrijf en investeert actief in langdurige samenwerkingen met opdrachtgevers en partners.

Volgens de jury onderscheidt SGGB zich door een combinatie van vakmanschap, innovatiekracht en een nuchtere, oer-Groningse mentaliteit. Het bedrijf kiest bewust voor duurzame groei, langdurige relaties en regionale verankering. Daarmee is SGGB een voorbeeld voor de ontwikkeling van Oost-Groningen.

De Ondernemersprijs Oost-Groningen laat zien dat de regio bruist van kwaliteit en ambitie. Met 33 sterke nominaties en drie indrukwekkende finalisten was de keuze niet eenvoudig.

Bron: Gemeente Oldambt