Vanavond raadsvergadering Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 3 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZONNIG | VOORLOPIG RUSTIG

Het is ook vandaag mooi zonnig weer en er is vandaag ook maar weinig wind. Daardoor wordt het net als gistermiddag vrij zacht al is de temperatuur ietsje lager: maximum vanmiddag van 13 tot 15 graden, terwijl het gisteren 14 tot 16 graden werd.

Er komt vanmiddag ook een zwakke tot matige noordenwind en die brengt vanavond en vannacht ook wat bewolking. Mogelijk wordt het vannacht ook nevelig en het koelt vannacht af naar 1 tot 3 graden. Morgen beginnen we met wat wolkenvelden of nevelig weer, maar het wordt zonnig en het is morgenmiddag 10 tot 12 graden. Zwakke tot matige oostenwind morgen.

Donderdag komt de wind uit het zuidoosten en dat geeft opnieuw helder weer: minimum donderdag rond 15 graden. Vrijdag heeft ook nog vrij veel zon, zaterdag is er meer bewolking en dan is er kans op een drup regen.