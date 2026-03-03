Verkiezingsdebat Oldambt: ontmoet de partijen op 11 maart

NIEUWOLDA – Op 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waar staan de verschillende politieke partijen voor? En welke plannen hebben zij voor Oldambt?
In aanloop naar de verkiezingen organiseert de gemeente Oldambt op woensdag 11 maart een algemeen verkiezingsdebat. Tijdens het debat gaan lokale politieke partijen met elkaar in gesprek over uiteenlopende thema’s. Inwoners krijgen de kans om standpunten te vergelijken, verschillen te horen en een goed beeld te krijgen van de partijen. Zo komt u makkelijker tot een keuze voor uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Het debat vindt plaats in ’t Trefpunt in Nieuwolda. Inwoners van Oldambt zijn welkom vanaf 19.30 uur. Het debat start om 20.00 uur. Gespreksleider Gijs Nilessen leidt de avond aan de hand van diverse stellingen en onderwerpen.
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.
Bron: Gemeente Oldambt