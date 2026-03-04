15 miljoen subsidie voor project langdurig werkzoekenden in Noord-Nederland

GRONINGEN – Op woensdag 4 maart was de feestelijke startbijeenkomst van het project Waardewerk, een project dat zich richt op langdurig werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de startbijeenkomst reikte Marjan Dol, directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), symbolisch een cheque uit aan de deelnemende gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven. Ze ontvingen 15 miljoen euro subsidie uit het Europese Just Transition Fund (JTF) voor hun project.

Impuls voor werkervaring en ontwikkeling

Het project Waardewerk is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en sociale ontwikkelbedrijven in Groningen en delen van Friesland en Drenthe. Het richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met behulp van de Europese JTF-subsidie is het mogelijk om aan ruim 500 deelnemers tijdelijke dienstverbanden (sociaaleconomische trajecten) aan te bieden. Hierbij zullen de deelnemers werkervaring opdoen, competenties ontwikkelen en begeleiding ontvangen. Ook richt het project zich op het behalen van certificaten en microcredentials.

Carine Bloemhoff, voorzitter arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe en wethouder Groningen: “Met dit project krijgen deelnemers “de tools in handen” om zichzelf te ontwikkelen. Dit doet veel met het leven van mensen. Het is mooi dat we zo samen met het bedrijfsleven onze inwoners vooruit kunnen helpen.”

Sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen als doel

Bedrijven zijn actief betrokken om inzicht te geven in benodigde vaardigheden en denken actief mee over effectieve ontwikkelmethoden. Hiermee wordt het voor enkele deelnemers mogelijk een vervolgstap te maken bij deze bedrijven. Iets waar zij anders niet toe in staat waren geweest. Het doel van het project is dat iedereen mee kan blijven doen en de sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen.



Het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) – het ‘fonds voor een rechtvaardige transitie’ – is een Europees subsidieprogramma voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie o.a. de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Deze en de komende jaren worden er meerdere subsidieregelingen opengesteld.

Samenwerking

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s – dit zijn de gemeente en UWV – en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de JTF-subsidies uit.

Bron: Werk in Zicht

Foto’s: Roelof Feringa