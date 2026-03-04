BuurtFysio stelt zich aan u voor

WEDDE -De praktijk voor fysiotherapie: BuurtFysio is inmiddels een begrip in het dorp Wedde om omstreken geworden. De praktijk zich graag aan u voorstellen.



BuurtFysio staat bekend als een kleinschalige en laagdrempelige praktijk met fysiotherapie en

groepstrainingen. De perfecte combinatie voor fysiotherapie en sport mét aandacht. Meer dan 10 jaar geleden is Natasja de Graaf zelfstandig begonnen maar nu is ze met een team van 5 collega’s compleet zoals ze zelf zegt. ‘Op deze manier kunnen we onze cliënten snel en met veel aandacht helpen en toch blijft het persoonlijk en overzichtelijk. Ik ben geen manager en die ambities heb ik ook niet, mijn hart ligt echt bij het helpen van de mensen. Zoals het nu is ingericht werkt dat fantastisch!



Iedereen doet waar die goed in is.

Natasja werkt graag met jonge moeders en de ouder wordende mens, ook behandelt ze mensen aan huis. Carin werkt graag met mensen die veelal chronische klachten hebben, o.a. diabetici en COPD-klachten. Cynthia is de Benjamin, vers van de opleiding en klaar om vlieguren te gaan maken. Ze wil zoveel mogelijk diversiteit om ervaring op te doen. En om het compleet te maken is Carin bij het team gekomen om de sportlessen te verzorgen. Dit doet ze met ontzettend veel plezier en kennis.



Wat doen ze dan allemaal?

Fysiotherapie natuurlijk, maar omdat de verzekering in veel gevallen maar een paar behandelingen vergoedt bieden ze ook kleine groepslessen aan om de klachten onder de duim te houden of om ze voor te zijn. Om de zorg betaalbaar te houden kunnen ze preventief gaan werken. Ze bieden op dit moment sportlessen voor mensen met diabetes aan (GLI-Fit), een combinatie van yoga en pilates (Yogalates). Voor mensen die minder balans hebben is er onze stoelyoga les.



Ook hebben ze BuurtFit + trainingen, hierin combineren ze alles met kracht, conditie, lenigheid

en balans. Alles om fit en vitaal te blijven, met als lange termijn doel zelfstandig blijven wonen. Carin daagt u graag uit om te zweten. Ook worden er regelmatig diverse valpreventie trainingen gegeven. En voor de mensen die (te) vaak beperkt worden door hun (chronische) klachten hebben ze Chronisch-Fit.



Alle oefeningen zijn op de sporter afgestemd om optimaal te kunnen trainen mét klachten. Om het cirkeltje rond te maken is er nog een apart uur gereserveerd voor mensen met rugklachten, de Rug-Fit training. Een hele fijne, toepasbare training voor mensen die in het verleden rugpijn hebben gehad of dit weer willen voorkomen. Want we weten allemaal, die oefeningen thuis die schieten er vaak bij in.



Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig?

Kijk dan eens op www.buurtfysio.com of neem contact met ons op via info@buurtfysio.com, of bel met 06 – 518 121 56

Bron: Natasja de Graaf